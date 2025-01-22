Macron’dan Trump’a dolaylı mesaj: Çatışma yakında sona ermeyecek

Samanyoluhaber.com - Moskova





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’daki çatışmanın yakın zamanda sona ermeyeceğine dair açıklamalarda bulundu.





Fransız televizyon kanalı BFMTV’nin aktardığına göre, Macron, “Bu çatışma ne yarın ne de bir sonraki gün sona erecek” ifadelerini kullandı.





Macron’un bu açıklaması, 20 Ocak’ta ABD Başkanı olarak yemin eden Donald Trump’ın Ukrayna’daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirme vaatlerine karşı bir uyarı niteliği taşıyor. Trump’ın bu açıklamalarına değinen Macron, “Avrupa’da barış ve güvenlik, Avrupalıların katkısı ve aralarındaki müzakereler olmadan sağlanamaz” dedi.





Avrupa’nın Rolü ve Zelenski’nin Talepleri





Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Macron’un ülkesinde yabancı askerlerin konuşlandırılmasını önerdiğini hatırlatarak bu girişimi önemli bir güvence olarak değerlendirdi. The Wall Street Journal, Aralık ayında Trump’ın, Avrupa askerlerinin Ukrayna’da bir ateşkes gözlem misyonu kapsamında konuşlandırılmasını önerdiğini yazmıştı. Trump’ın bu öneriyi Paris’te Zelenski ve Macron ile yaptığı bir görüşmede dile getirdiği ifade edilmişti.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya Avrupa barış gücünün gönderilmesi önerisinin müzakerelerde gündeme gelebileceğini kabul etti. Ancak Peskov, şu anda müzakere için herhangi bir koşulun olmadığını vurguladı. Rusya’nın barıştan yana olduğunu belirten Peskov, “Rusya’nın barıştan anladığı, kendi şartlarının ve hedeflerinin tam olarak yerine getirilmesiyle mümkün olacaktır” dedi.





Macron’un açıklamaları, Ukrayna krizine dair uluslararası sahnede süregelen fikir ayrılıklarının devam ettiğini gösterirken, Avrupa’nın çatışmanın çözümünde oynayacağı rol konusundaki belirsizlikleri de artırıyor.