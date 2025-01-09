Samanyolu Haber /Dünya / Macron’dan Washington’a çağrı: ABD, Moskova’yı ikna etmeli /09 Ocak 2025 12:40

Macron’dan Washington’a çağrı: ABD, Moskova’yı ikna etmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova’nın ikna edilmesi için Washington’a yardım çağrısında bulundu.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna krizinin çözümü için ABD’nin aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Macron, Washington’a bir çağrıda bulundu. 

Elysee Sarayı’nın sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamada Macron, “ABD, durumu değiştirmek ve Rusya’yı müzakere masasına oturtmak için bize yardımcı olmalı” ifadelerini kullandı.

Macron’un çağrısı, Batı’nın Ukrayna krizindeki etkisini artırmayı hedeflese de, Rusya’nın talepleri ve Ukrayna’nın Batı desteğine olan bağımlılığı nedeniyle taraflar arasındaki uçurum devam ediyor. ABD’nin bu süreçte nasıl bir tavır alacağı ve Trump’ın seçim vaatlerini hayata geçirip geçiremeyeceği merakla bekleniyor.

Trump’tan Ukrayna Krizine Çözüm Sözü

ABD’nin 2024 seçimlerini kazanan Donald Trump, 22 Aralık’ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme yapmayı planladığını açıkladı. Bu görüşmede Ukrayna krizine çözüm için adımlar atılabileceğini belirten Trump, “Başkanlık koltuğunda Joe Biden yerine ben olsaydım, bu kriz asla yaşanmazdı” dedi.

Putin de Trump ile olası bir görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek, iki liderin konuşacak birçok önemli konuya sahip olduğunu vurguladı.

ABD’nin Ukrayna’ya Silah Tedarik Koordinatörü Görevden Ayrıldı

Bu arada ABD Savunma Bakanlığı’nın Rusya, Ukrayna ve Avrasya’dan sorumlu yardımcısı Laura Cooper, yeni yılın hemen ardından görevinden ayrıldı. 

Politico’nun kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Cooper, 2017’den bu yana Ukrayna’ya silah yardımı konusundaki koordinasyonu yürüten kilit isimlerden biriydi.

Cooper’ın istifası, Almanya’nın Ramstein kentinde Ukrayna’ya yönelik askeri yardımların 2027 yılına kadar devamını görüşmek üzere toplanacak olan temas grubu toplantısından önce ve ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın yemin töreninden kısa bir süre önce gerçekleşmiş oldu.
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