Macron’dan yeni bir uluslararası düzen çıkışı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Paris’te düzenlenen Uluslararası konferansta konuşan Macron, Avrupa’nın sadece NATO ve Avrupa Birliği ile sınırlı olmadığını, daha geniş bir perspektiften geleceği değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.





“Avrupa için yeni bir örgütlenme biçimi düşünmemiz ve savaştan sonra Rusya ile ilişkimizi yeniden ele almamız gerekecek” diyen Macron, “yarının barışı” için yaratıcı olunması gerektiğinin altını çizdi.





Macron, mevcut uluslararası düzenin adil olmadığını savunarak, yeni bir uluslararası düzenin inşasının önemine değindi.





Fransa Cumhurbaşkanı, “Barış ancak bir arada yaşama koşullarında mümkündür. Bir ülkenin diğerini engelleyemeyeceği bir düzene ihtiyacımız var” dedi.





Macron, BM, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kurumların tüm ülkeleri adil ve onurlu bir şekilde temsil etmesi gerektiğini belirtti.





Macron, daha önce de Ukrayna’daki ihtilafın sona ermesinin ardından Rusya ile ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Bu pozisyonunu, yeni bir Avrupa güvenlik sistemi kurma gerekliliğiyle desteklemişti.





Kremlin ise eski ilişki biçimlerinin artık geçerli olmayacağını, ancak Avrupa ile “yeni temeller üzerinde” ilişkiler kurma niyetinde olduklarını açıklamıştı.