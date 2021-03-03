Macron-Erdoğan görüşmesinin ardından Fransa'dan açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beş ay sonra ilk video konferans görüşmesi sonrası Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian değerlendirmelerde bulundu.





Parlamento'da konuşan Le Drian, "Ankara'nın Fransa'ya hakaret etmeyi durdurduğunu ve Avrupa Birliğine (AB) bazı güvenceler verdiğini, ama somut eylemde bulunana dek ilişkilerin kırılgan kalmaya devam edeceğini" ifade etti.





Fransa Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Oruç Reis ve diğer sismik araştırma gemilerini Doğu Akdeniz'den çekmesini, ayrıca Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlamasını olumlu adımlar olarak nitelendirdi. Le Drian, Suriye'den Dağlık Karabağ ve İslam tartışmasına uzanan listeye atıfta bulunarak, "İlişkiler hala kırılgan, çünkü anlaşmazlıkların listesi çok uzun, ama biz Türkiye ile sağlıklı ilişki istiyoruz" dedi.





Le Drian, "Eylem (görmemiz) gerek ve bu eylemlerde bulunulduğunda biz de kendi pozisyonumuzu alabileceğiz. Şimdilik eylem sadece sözde kalıyor" eleştirisini getirdi.