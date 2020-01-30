Samanyolu Haber /Dünya / Macron: Ermeni soykırımını inkârın cezalandırılmasını destekliyorum /30 Ocak 2020 15:27

Macron: Ermeni soykırımını inkârın cezalandırılmasını destekliyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermeni Soykırımı'nı inkârın cezalandırılması için hukuki çalışma yapıldığını ve buna karşı çıkmadığını söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Ermeni Dernekleri Koordinasyon Konseyi'nin (CCAF) düzenlediği yıllık akşam yemeğine katıldı. 

Ülkede yaşayan Ermeniler ve Ermenistan'ı her zaman destekleyeceğini belirterek, "CCAF'ın Ermeni iddialarının reddinin cezalandırılmasına yönelik bir talebi olduğunu ve bununla ilgili hukuki bir çalışma yapıldığını" dile getirdi.

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETMİŞTİ

Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 hâdiselerine dair Ermeni iddialarını da kapsayacak şekilde "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünü iki yıl önce iptal etmişti. 

Kararda, "Yasa ifade özgürlüğünün uygulanmasına gereksiz ve orantısız bir saldırıdır, dolayısıyla da Anayasa'ya aykırıdır." denilmişti.

Bu yasaya göre, söz konusu suçtan bir kişiye 1 yıl hapis ve 40 bin euro para cezası verilebilecekti.

Fransa'da Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde kabul edilen benzer bir yasa da Anayasa Mahkemesi tarafından, "ifade hürriyetini sınırlandırdığı" gerekçesiyle iptal edilmişti.

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