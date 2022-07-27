Samanyolu Haber /Dünya / Macron: Fransa'nın Kamerun'da yaptıklarıyla ilgili arşivler açılmalı /27 Temmuz 2022 00:23

Macron: Fransa'nın Kamerun'da yaptıklarıyla ilgili arşivler açılmalı

Kamerun'da konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tarihçilerden geçmişi araştırmalarını ve 'sorumlulukları' belirlemelerini istedi.

Macron: Fransa'nın Kamerun'da yaptıklarıyla ilgili arşivler açılmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kamerun'daki Fransız sömürge yönetimine ilişkin arşivlerin tamamen açılması gerektiğini vurguladı. Tarihçilerden dönemin acı anlarına ışık tutmaları gerektiğini belirten Macron, "Her iki ülkeden tarihçilerin geçmişi araştırmak ve sorumluluklar oluşturmak için birlikte çalışmalı." dedi. 

Macron, Kamerun, Benin ve Gine-Bissau'da üç günlük bir Afrika turuna çıkmıştı. Pazartesi günü bir grup Kamerun siyasi partisi Macron'u Fransa'nın sömürge döneminde işlediği “suçları” tanımaya çağırdı. Macron'un yorumları, Fransa'nın birçok ülkenin eski Fransız sömürgesi olduğu kıtayla ilişkilerini sıfırlamayı umduğu üç Afrika ülkesine yaptığı gezinin ilk ayağında geldi. Fransız lider, Gine-Bissau gezisini bitirmeden önce Çarşamba günü Benin'e gidecek.



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