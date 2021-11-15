Samanyolu Haber /Dünya / Macron Fransız bayrağını değiştirdi /15 Kasım 2021 21:55

Macron Fransız bayrağını değiştirdi

1976 yılında, eski Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing’in bayrak rengini açık mavi olarak belirlemesi sonrasında bu kez mevcut Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Fransa bayrağındaki mavi rengi daha koyu bir renk olan lacivert ile değiştirdiği duyuruldu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Fransa bayrağındaki mavi rengi daha koyu bir renk olan lacivert ile değiştirdiği duyuruldu.

Fransız basınına konuşan Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, Cumhurbaşkanı Macron'un, Fransız bayrağındaki mavi rengin lacivert ile değiştirilmesini istediğini duyurdu. 

Macron’un, Fransız İhtilali’nin sembolü olarak görülen lacivert renkli bayrağı geri getirmek istediği için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

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Mavi ve lacivert renkli bayrakların onlarca yıldır kullanılmakta olduğu belirtilirken Fransız donanmasının ve ülke çapındaki birçok resmi binanın sıklıkla lacivert renkli bayrağı kullandığı ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın ikamet ettiği Elize Sarayı’nda bulunan bayrakların, geçen yıl kamuoyuna duyurulmadan lacivert renkli olanlar ile değiştirildiği gelen bilgiler arasında.

Tarihte ilk defa 1976 yılında, eski Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing’in  bayrak rengini açık mavi olarak belirlediği bilinmekte.
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