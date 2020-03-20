Samanyolu Haber /Gündem / Macron: Henüz krizin başındayız /20 Mart 2020 13:24

Macron: Henüz krizin başındayız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

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Kovid-19 salgını gündemiyle İçişleri Bakanlığında bir araya gelen bürokratlara hitap eden Macron, "Henüz krizin başındayız. Bu yarış, virüsle zamana karşı yapılan bir yarış. Ve biz buna karşılık verebilmeliyiz" dedi.

Virüsle mücadele için ilk etapta "sıra dışı" önlemler aldıklarını belirten Macron, her durumda yeniden organize olabilmenin önemini vurguladı. 

Macron ayrıca, söz konusu süreçte öngörülü olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Kovid-19'a dair son verilerin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye ulaştı. Ülkedeki toplam enfekte kişi sayısı ise 10 bin 995.
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