Yine Macron'a hakaret etti

Türkiye ile Fransa; Doğu Akdeniz, Libya ve Dağlık Karabağ meselelerinde karşı karşıya gelirken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik hakaretlerde bulunmaya devam ediyor.





Ayasofya-i Kebir Camii'nde cuma namazının akabinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdoğan,

Fransa'nın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ meselesinde arabulucu vasfını kaybettiğini söyledi.





ERDOĞAN: FRANSA, MACRON BELASINDAN BİRAN ÖNCE KURTULMALI





"Macron, Fransa'nın başına beladır. Fransa tehlikeli bir dönemi yaşıyor." diyen Erdoğan, "Macron belasından Fransa bir an önce kurtulmalı. Sarı yeleklilerden kurtulamayacaklar. Yönetim olarak ne tür bir karar alacaklar göreceğiz." dedi.





İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyede bulunduğunu belirten Erdoğan, "Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilyayı onlara versinler. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizindir. İşgal altında olduğunu ABD ve Rusya da kabul ediyor. Fransa da kabul ediyordu, şimdi farklı yollara tevessül ettiler." ifadelerini kullandı.







CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU'NUN DEVAM EDEN DAVASI HAKKINDA KONUŞTU





Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun devam eden davası hakkında ihsası reyde bulundu.





Erdoğan, "Hatta daha da ileri gidiyorum şu anda İstanbul İl Başkanlığını yürüten kadın biliyorsunuz çok ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır ve istinaftadır ve buradan da ne çıkacağı belli değildir." dedi.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin terör örgütleri ile dirsek teması olduğunu iddia etti.





"Şu çok açık net ortadadır, Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur." diyen Erdoğan, "Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir ve bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur. Terör örgütleriyle dirsek dirseğe, kol kola yürüyen Ankara'dan İstanbul'a bir CHP ile bu dönemde tanıştık ve Millet İttifakı adı altında ne bulursa yanına alıp, burayla bir şeyler oluşturmaya gayret eden CHP, bundan sonraki süreçte de inanıyorum kendisini toparlayamayacaktır." dedi.



