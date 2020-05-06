Samanyolu Haber /Dünya / Macron ile ilgili yeni Koronavirüs iddiası: Ciddiye almadı /06 Mayıs 2020 23:35

Macron ile ilgili yeni Koronavirüs iddiası: Ciddiye almadı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında Koronavirüs ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Macron salgın konusunda Aralık 2019'da uyarılmasına rağmen bu çağrıyı dikkate almadı.

SHABER3.COM

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aralıkta Pekin Büyükelçisi Laurent Bili tarafından uyarılmasına rağmen yeni tip koronavirüs salgınını ciddiye almadığı ileri sürüldü.

Le Canard Enchaine gazetesinin haberine göre, Fransa'nın Pekin Büyükelçisi Bili, Covid-19'un ortaya çıktığı aralık ayında Cumhurbaşkanı Macron'u ve Dışişleri Bakanlığını virüsün tehlikeleri hakkında bilgilendirdi.

Macron'un ve Dışişleri Bakanlığının konuyu ciddiye almadığı belirtilen haberde, "Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığına dair bilgiler Paris'e ulaştığında, sorumluluk hisseden bir Cumhurbaşkanı maske, test ve solunum cihazı konularında hazırlık yapabilirdi." değerlendirilmesi yer aldı.

Maske, tıbbi malzeme, test ve solunum cihazı Fransa'nın Covid-19 salgınıyla mücadelesinde en büyük sorunlardan birilerini oluşturuyor.

İlk Covid-19 vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü iddiası

Fransa'da ilk Covid-19 vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü öne sürülmüştü.

Başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki Avicenne Hastanesi Acil Servisi Şefi Yves Cohen, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, 27 Aralık'ta solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişide Covid-19'a rastlandığını belirtmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Macron ile ilgili yeni Koronavirüs iddiası: Ciddiye almadı Sonraki Haber >>

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Eğitim uçağı düştü

Eğitim uçağı düştü

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:30:42