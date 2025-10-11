Samanyolu Haber /Dünya / Macron İstifa eden Sébastien Lecornu’yu yine başbakan olarak atadı /11 Ekim 2025 15:34

Macron İstifa eden Sébastien Lecornu’yu yine başbakan olarak atadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yalnızca birkaç gün önce istifa eden Sébastien Lecornu’yu yeniden başbakan olarak atadı. Lecornu, ülkenin derinleşen siyasi krizinde “istikrarı sağlamak” ve yıl sonuna kadar bütçeyi parlamentoya sunmakla görevlendirildi.

Lecornu yaptığı açıklamada, görevi “bir sorumluluk duygusuyla” kabul ettiğini belirterek, “Fransa’ya bütçe sağlamak ve yurttaşlarımızın günlük sorunlarına çözüm bulmak için elimden geleni yapacağım” dedi. “Fransız halkını öfkelendiren bu siyasi krizi ve ülkemizin çıkarlarına zarar veren istikrarsızlığı sona erdirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Macron’un, istifa ettikten yalnızca 14 saat sonra bir başbakanı yeniden atama kararı Fransa’da benzeri görülmemiş bir adım olarak değerlendirildi. Elysée Sarayı’ndaki kriz görüşmelerinin ardından alınan karar, muhalefet partilerinde tepkiyle karşılandı.

Aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) lideri Jordan Bardella, Lecornu’nun dönüşünü “demokrasi için utanç verici bir şaka” olarak nitelendirdi ve partisinin en kısa sürede gensoru oylaması talep edeceğini açıkladı. Sol partiler de kararı “şaşırtıcı” buldu. Yeşiller lideri Marine Tondelier, atamayı “inanılmaz” diye tanımlarken, Sosyalist Parti de gensoruya katılmama yönünde herhangi bir anlaşma yapmadığını duyurdu.

Macron’un kendi partisi Rönesans’tan milletvekilleri ise kararın istikrar adına zorunlu olduğunu savundu. Eğitim Bakanı Élisabeth Borne, Lecornu’nun “Fransa için uzlaşma inşa edebileceğini” söyledi.

39 yaşındaki Lecornu, daha önce savunma bakanlığı yapmış ve ordu harcamalarının artırılmasında etkili olmuştu. Geçen ay, bir yıl içinde Fransa’nın üçüncü başbakanı olmuştu. Ülkede, geçen yıl yapılan erken seçimlerin ardından parlamentoda sol, aşırı sağ ve merkez arasında üçe bölünmüş bir yapı oluştu ve hiçbir blok çoğunluk sağlayamıyor.

Lecornu’nun, pazartesi günü yapılması planlanan ilk kabine toplantısından önce yeni hükümeti kurması bekleniyor. Ancak farklı siyasi görüşleri bir araya getirme çabasının zor olacağı belirtiliyor.

Macron’un halk desteği tarihinin en düşük seviyesine gerilerken, siyasi yorumcu Alain Minc, Fransız liderin “siyasi olarak radyoaktif” hale geldiğini söyledi.
