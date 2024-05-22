Macron, isyanla çalkalanan Yeni Kaledonya'ya gidiyor

Fransız güçler sükuneti sağlamaya başladı

Paris yönetimi, bir grup turistin bir haftayı aşkın süredir şiddet ve huzursuzlukların yaşandığı Pasifik bölgesinden tahliye edildiğini de açıkladı.Hükümet sözcüsü Prisca Thevenot, yerli Kanaklar tarafından reddedilen oy verme reformu planlarına ilişkin öfkeleri yatıştırmak umuduyla Macron'un "bu akşam en kısa sürede" bölgeye gitmek için hareket edeceğini belirtti.Salı günü erken saatlerde Avustralya Hava Kuvvetlerine ait bir nakliye uçağı, Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'da ayrılıkçıların kurduğu barikatlarla girişin engellendiği küçük bir yerel havaalanından bölgede mahsur kalan turistleri tahliye etti.Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, sosyal medya üzerinden yaptığı "Yolculara ihtiyaca göre öncelik veriliyor. Daha fazla uçuş için çalışmaya devam ediyoruz" diye bilgi verdi.Öte yandan Noumea'nın büyük La Tontouta uluslararası havalimanı işletmesi cumartesi sabahına kadar ticari uçuş yapılmayacağını bildirdi.270,000 nüfuslu Pasifik bölgesi, Fransa'nın yerli olmayan on binlerce kişiye oy hakkı tanıyacak yeni oy kullanma kuralları getirme planları nedeniyle şiddetin patlak verdiği 13 Mayıs'tan bu yana kargaşa içinde.Olaylarda ikisi polis olmak üzere altı kişi öldü ve yüzlerce kişi yaralandı, yangın ve yağmalanma sonucu yüzlere dükkan ve işyeri zarar gördü.Yeni Kaledonya'daki Fransız yetkililer, polisin şu ana kadar yaklaşık 270 "isyancıyı" tutukladığını, bölgede yavaş yavaş sükûneti sağlandığını, yanmış araçları yollardan temizlendiğini ve kamu binalarını korumak için birlikler konuşlandırdığını bildirdi.Öte yandan 21 süpermarket açılarak hizmet vermeye başladı ve kademeli olarak yeniden stok yapabildi.Yetkililer, Tontouta havalanına giden yolda kurulan 76 barikatın imha edildiğini açıkladı ancak yüzleri atkıyla örtülü, bazıları ev yapımı mancınıklarla silahlanmış Kanaklar, yolda yeni barikat kurmaya devam ediyor.