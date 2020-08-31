Macron Lübnan'dan sonra Irak'a gidiyor

Macron böylece, Mustafa Kazımi’nin mayıs ayında başbakanlığa gelmesinin ardından Irak’ı ziyaret eden en üst düzey yabancı siyasi olacak.Macron’un ofisinden resmi bir açıklama yapılmadı ancak Irak hükümetinden iki kaynak ziyareti doğruladı.





Bir kaynak da AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “(Macron) Irak başbakanı ve cumhurbaşkanıyla görüşecek, bir dizi siyasi aktörle görüşmeler yapmayı umuyor” dedi.





Bağdat’ın iki ana müttefiki olan ABD ve İran arasındaki çekişmeden bağımsız bir yol izleme ihtiyacına dikkat çeken Iraklı kaynaklara göre ziyaretin ana gündemi, ‘egemenlik’ olacak.





Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da temmuz ayında Irak’a yaptığı ziyarette, “Bağdat’ın kendini bölgesel gerilimlerden uzak tutması gerektiğini’ vurgulamıştı.





Geçen hafta da Savunma Bakanı Florence Parly, Bağdat ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil’de bir takım temaslarda bulunmuştu. Ancak pek çok liderin aksine Macron’un Erbil’e gitmeyeceği, bunun yerine Kürt yetkililerle Bağdat’ta bir araya gelebileceği belirtiliyor.