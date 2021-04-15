Samanyolu Haber /Dünya / Macron, Merkel ve Zelenskiy bir araya geliyor /15 Nisan 2021 22:33

Macron, Merkel ve Zelenskiy bir araya geliyor

Fransa Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile ilgili görüşmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin bir toplantı düzenleyeceği belirtildi.

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Fransa Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin yarın Rusya ile ilgili görüşecekleri belirtildi.

Fransa Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağın neden olduğu riskleri tartışmak üzere yarın araya geleciği ifade edildi. Açıklamada, "Sayın Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Macron tarafından öğle yemeğinde karşılanacak ve ardından Sayın Merkel ile bir video konferans yapılacak" ifadeleri kaydedildi.
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