Macron: Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit

Macron, Ukrayna'da dördüncü yılına giren savaşa ve Avrupa'nın savunma altyapısına değinerek, Kiev'e desteğin sürdürülmesi ve Avrupa'nın askeri kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 'Rusya uzun bir süredir Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline gelmiştir,' dedi.



ABD ile Avrupa arasındaki mevcut siyasi durumun bağlamını ortaya koyduktan sonra Macron, "Müttefikimiz ABD bu savaştaki pozisyonunu değiştirdi, Ukrayna'yı daha az destekliyorlar ve bundan sonra ne olacağı konusunda şüphe hakim," diye ekledi. Ardından da, "Yeni bir döneme girdiğimizi söylemek gerekir," ifadelerini kullandı.



Konuşması sırasında Avrupa'nın ABD'nin her zaman güvenilir bir güvenlik ortağı olmayabileceği ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulunan Macron, "ABD'nin yanımızda duracağına inanmak istiyorum, ancak bunun tersine de hazır olmalıyız," diyerek Avrupa'yı ABD'den daha bağımsız olmaya çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, mevcut dünya düzeninin bozulduğunu ve "barışın artık Avrupa'da garanti edilemeyeceğini" belirterek "Ukrayna'daki savaş, küresel bir çatışma haline geldi," dedi.



Macron, Rusya'nın tehditleri karşısında kıtayı korumak için Fransa'nın nükleer caydırıcılığını kullanma fikrini Avrupalı müttefikleriyle görüşeceğini söyledi. Perşembe günü Brüksel'de Avrupalı liderler, kıtanın savunma altyapısı ve Ukrayna konulu olağanüstü bir zirvede buluşacak.



Çarşamba günü erken saatlerde Fransa'dan bir hükümet sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup yazan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'in "uzanan elini" memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Paris'te bir basın mensuplarıyla bir araya gelen Sophie Primas, "Diyaloğun uygun bir zeminde yeniden başlaması iyi bir şey," dedi. "Bu seçenek üzerinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile omuz omuza duruyoruz," diye ekledi.



Geçen hafta Beyaz Saray'da düzenlenen yüksek gerilimli toplantının ardından Kongre'ye seslenen ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'in kendisine mektup yazarak Ukrayna'nın Rusya ile en kısa zamanda bir barış anlaşması müzakere etmeye hazır olduğunu ve bunu kolaylaştırmak için ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını kabul edeceğini söylediğini belirtti. Macron ise Trump ve Zelenskiy ile art arda telefon görüşmeleri yaparak "Fransa'nın Ukrayna'da sağlam ve kalıcı bir barışa ulaşmak için tüm taraflarla birlikte çalışma kararlılığını" yineledi.



İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olası bir ateşkes sonrasında Rusya'nın yeniden Ukrayna'yı işgal etmesini önlemek üzere Doğu Avrupa ülkesinde bir barış gücü oluşturulması çağrısına öncülük ediyor. Macron son olarak önümüzdeki hafta başkent Paris'te, Avrupa ülkelerinin genelkurmay başkanlarının katılacağı bir toplantının düzenleneceğini açıkladı.