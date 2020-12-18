Samanyolu Haber /Dünya / Macron sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı /18 Aralık 2020 22:43

Macron sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptığı ve iyi olduğunu belirttiği ifade edildi.

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Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. 

Macron, "Yorgun olduğunu, başının ağrıdığını ve öksürdüğünü ancak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Macron, Elysee Sarayı'nın son günlerde temasta olduğu kişilerle irtibata geçtiğini aktardı.

Macron, sağlık durumunu her gün paylaşırken; Covid-19'a yakalanması nedeniyle Brexit müzakereleri ve salgının seyrini uzaktan takip ettiğini belirtti. Macron, halka tedbirlere uymaları çağrısı yaptı.

Macron ile temastakiler de karantinada

Elysee Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, Macron'un belirtiler göstermesinin ardından yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisini 7 gün izole edeceği bildirilmişti. Bunun üzerine Macron ile temasta olduğu gerekçesiyle Başbakan Jean-Castex ve Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand 7 gün karantinaya girmişti.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, Macron'un Covid-19'a geçen hafta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceğini belirtmişti.
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