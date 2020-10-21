Samanyolu Haber /Dünya / Macron savaş ilan etti: Radikal İslamcılıkla yoğun mücadele sözü /21 Ekim 2020 11:18

Macron savaş ilan etti: Radikal İslamcılıkla yoğun mücadele sözü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir tarih öğretmeninin başının kesilmesinden sonra başlattığı "Cumhuriyet düşmanlarına karşı savaş" hareketinin tüm hızıyla devam edeceğini ve radikal İslamcılığa karşı yoğun bir mücadele vereceklerini açıkladı.

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"Burada yeni bir açıklama yapmıyorum" diyen Macron, "Vatandaşlarımız icraat bekliyor, bu icraatlar yoğunlaşacak" açıklamasında bulundu.

Tarih öğretmeni Samuel Patty'nin başının kesilerek öldürülmesinden beri radikal İslamcı hareketlere karşı güvenlik güçleri tarafından ülke genelinde geniş çaplı operasyonlar düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı tarafından olayla doğrudan bağlantılı görülen Filistin yanlısı Şeyh Yasin kolektifinin çarşambadan itibaren kapatılmasına karar verildi. Bu tür kararların radikal görüşlü Müslüman dernekler ve gruplara karşı ilerleyen günlerde alınmaya devam edileceği belirtildi.

Başkent Paris'te tarih öğretmeni Samuel Patty sınıfta bir karikatür gösterdikten sonra Çeçen asıllı bir kişi tarafından cadde ortasında boğazı kesilerek öldürülmüştü. Saldırgan ise polis tarafından vurulmuştu.
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