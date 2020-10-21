Macron savaş ilan etti: Radikal İslamcılıkla yoğun mücadele sözü

"Burada yeni bir açıklama yapmıyorum" diyen Macron, "Vatandaşlarımız icraat bekliyor, bu icraatlar yoğunlaşacak" açıklamasında bulundu.







Tarih öğretmeni Samuel Patty'nin başının kesilerek öldürülmesinden beri radikal İslamcı hareketlere karşı güvenlik güçleri tarafından ülke genelinde geniş çaplı operasyonlar düzenleniyor.





Cumhurbaşkanı tarafından olayla doğrudan bağlantılı görülen Filistin yanlısı Şeyh Yasin kolektifinin çarşambadan itibaren kapatılmasına karar verildi. Bu tür kararların radikal görüşlü Müslüman dernekler ve gruplara karşı ilerleyen günlerde alınmaya devam edileceği belirtildi.





Başkent Paris'te tarih öğretmeni Samuel Patty sınıfta bir karikatür gösterdikten sonra Çeçen asıllı bir kişi tarafından cadde ortasında boğazı kesilerek öldürülmüştü. Saldırgan ise polis tarafından vurulmuştu.