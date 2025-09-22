Samanyolu Haber /Dünya / Macron sözünü tuttu Erdoğan'ın da bulunduğu toplantıda açıkladı /22 Eylül 2025 22:52

Macron sözünü tuttu Erdoğan'ın da bulunduğu toplantıda açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı oturumda, Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu.

SHABER3.COM

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden beri tarihin en büyük soykırımlarından birisini uyguladığı Filistin, acil çözüm beklerken, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı" düzenleniyor.

Uluslararası tepkilerin dozajı her geçen artmaya devam ederken, geçtiğimiz aylarda İsrail'in katliamlarına karşı Filistin devletini Eylül ayında tanıyacaklarını duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sözünü tuttu.

Macron, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konferansta, Fransa'nın Filistin devletini tanıdığını duyurdu.
