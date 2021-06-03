Macron: Türkiye'nin paralı askerleri Libya'yı terk etmeli

Libya'daki siyasi geçiş dönemini desteklediklerini dile getiren Macron, Libya'nın askeri egemenliğine ve istikrara kavuşması gerektiğini söyleyen Macron, ülkesinin Libya'ya karşı özel sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.







Libyalılar ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde Libya'nın istikrarını güçlendireceklerini ileri süren Macron, Libya halkının egemen ve istikrarlı bir ülkede yaşamaya hakkı olduğunu söyledi.





Macron, 'Türkiye'nin ve Rusya'nın yabancı paralı askerlerinin Libya'yı terk etmesi gerektiğini' iddia etti.Ayrıca Dibeybe'nin talebi doğrultusunda kanserle mücadele için 450 Fransız doktorun Libya'ya gideceği açıklandı.Dibeybe de Fransa ile Libya arasındaki ilişkilerin resmi olarak yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Fransa'nın Libya'nın siyasi meşruiyetini güçlendirme konusunda önemli rol oynadığını aktaran Dibeybe, 'Fransa'nın Libya'nın istikrarı ve yabancı paralı askerlerin varlığının sonlanması için katkıda bulunabileceğini' belirtti.