Samanyolu Haber /Dünya / Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı verebiliriz /31 Ocak 2023 16:14

Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı verebiliriz

Ukrayna yardım kapsamında gelmesi açıklanan modern tanklardan sonra ülke bütünlüğünü savunmak için tek çare olarak gördüğü F16 savaş uçaklarının Kiev’e verilmesi konusunda NATO’da fikir birliği henüz oluşmadı. Batılı liderlerden konuya ilişkin farklı açıklamlar gelmeye devam ediyor.

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Samanyoluhaber.com / Ukrayna

Almanya’nın kesinlikle reddettiği Kiev’e F16 verilmesi fikrine Polonya’dan NATO ile koordineli olarak verebilecekleri açıklamasının ardından ABD ve Fransa’dan da farklı açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının temin edilmeyeceğini söyledi. Beyaz Saray'da bir gazetecinin "ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?" sorusuna "Hayır." yanıtını verdi.

Biden, ayrıca Rusya-Ukrayna çatışmalarının yıl dönümünde Avrupa'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruyu ise "Emin değilim." şeklinde cevapladı.

Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı verebiliriz

ABD ve Almanya’nın aksine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatının mümkün olduğunu belirtti.

Hollanda ziyareti kapsamında bir araya geldiği Başbakan Mark Rutte'yle ortak basın toplantısında konuşan Macron, Ukrayna'yı her alanda ve gerektiği müddetçe desteklemekte kararlı olduklarını belirtti.

Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Hiçbir şey seçenek dışı değil" diyen Macron, gerilimi yükseltmemesi, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda Ukrayna'ya savaş uçağı verilebileceğini söyledi.

Macron, Ukrayna'nın savaş uçakları için resmi talepte bulunması gerektiğini belirtirken, Rutte, Ukrayna'dan henüz böyle bir talebin gelmediğini kaydetti.
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