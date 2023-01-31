Samanyoluhaber.com / Ukrayna



Almanya’nın kesinlikle reddettiği Kiev’e F16 verilmesi fikrine Polonya’dan NATO ile koordineli olarak verebilecekleri açıklamasının ardından ABD ve Fransa’dan da farklı açıklamalar geldi.



ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının temin edilmeyeceğini söyledi. Beyaz Saray'da bir gazetecinin "ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?" sorusuna "Hayır." yanıtını verdi.



Biden, ayrıca Rusya-Ukrayna çatışmalarının yıl dönümünde Avrupa'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruyu ise "Emin değilim." şeklinde cevapladı.



Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı verebiliriz



ABD ve Almanya’nın aksine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya savaş uçağı sevkiyatının mümkün olduğunu belirtti.



Hollanda ziyareti kapsamında bir araya geldiği Başbakan Mark Rutte'yle ortak basın toplantısında konuşan Macron, Ukrayna'yı her alanda ve gerektiği müddetçe desteklemekte kararlı olduklarını belirtti.



Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili bir soru üzerine, "Hiçbir şey seçenek dışı değil" diyen Macron, gerilimi yükseltmemesi, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda Ukrayna'ya savaş uçağı verilebileceğini söyledi.



Macron, Ukrayna'nın savaş uçakları için resmi talepte bulunması gerektiğini belirtirken, Rutte, Ukrayna'dan henüz böyle bir talebin gelmediğini kaydetti.