Samanyolu Haber /Dünya / Macron’un eşi Brigitte Macron karantinaya alındı /19 Ekim 2020 21:22

Macron’un eşi Brigitte Macron karantinaya alındı

Günlük vaka sayısının 30 bini geçtiği Fransa’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un karantinaya alındığı öğrenildi.

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Brigitte Macron koronavirüs tespit edilen bir kişiyle aynı ortamda bulunmasının ardından karantinaya girdi.Brigitte Macron yedi gün karantinada kalacak. 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağlık durumuna ilişkin bir bilgi ise henüz verilmedi. 

Fransa’da koronavirüs salgınında artan vakaların ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris dahil sekiz büyükşehirde dört hafta boyunca 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Macron, salgını kontrol altına almak için gereken sürenin altı hafta olduğuna dikkat çekmiş, yasağın 1 Aralık tarihine kadar uzatılması için parlamento ile görüşeceğini ifade etmişti.

Macron’un ilan ettiği sokağa çıkma yasağı Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi, Grenoble, Lyon, Lille- Aix-Marseille, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde uygulanıyor.

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