Samanyolu Haber /Dünya / Macron ve Aliyev arasında ‘Ermenistan-Azerbaycan’ görüşmesi /05 Ağustos 2021 19:55

Macron ve Aliyev arasında ‘Ermenistan-Azerbaycan’ görüşmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliği görüştüğünü duyurdu.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, görüşme sırasında 2 liderin 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan 3’lü bildiri sonrası dönemde bölgesel meseleler ve bildirinin hükümlerinin hayata geçirilmesi, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum ve çatışma sonrası dönemde bölgede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı, görüşmede Azerbaycan-Fransa ikili ilişkilerinin çeşitli alanlarıyla ilgili konuların da ele alındığını vurguladı.

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