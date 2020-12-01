Samanyolu Haber /Dünya / Macron yönetimi geri adım atma kararı verdi /01 Aralık 2020 01:53

Macron yönetimi geri adım atma kararı verdi

Fransa'da sokak gösterilerine neden olan büyük tepkiyle karşılanan güvenlik yasası konusunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin geri adım attığı belirtildi.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Fransa'da hükümetin, hafta sonunda yoğun protestolara neden olan tartışmalı güvenlik yasasında geri adım attığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), görev başındaki polislerin fotoğraf ve görüntülerinin yayımlanmasına kısıtlama getiren yasa tasarısının yeniden yazılması kararı aldı.

LREM Genel Başkanı Christophe Castaner, parlamentonun alt kanadında düzenlediği basın toplantısında, ilgili yasa maddesinin yeni bir versiyonunun sunulacağını açıkladı. Castaner, "Bazı kesimlerin yasa tasarısının bilgilendirme özgürlüğünü tehdit edeceği yönünde kuşkuları olduğunu görüyoruz. Bu nedenle konuyu açıklığa kavuşturmak gerekiyor" diye konuştu.

Bu ay başında siyah bir kişinin, işlettiği müzik stüdyosunda üç polis memuru tarafından darp edilmesini gösteren görüntülerin ortaya çıkması ülkede infial meydana getirmiş, Cumhurbaşkanı Macron görüntüleri Fransa açısından "utanç verici" diye nitelendirmişti.

Haftalardır basın özgürlüğü tartışmalarına neden olan tasarıya karşı hafta sonunda düzenlenen gösterilere 46 bini Paris'te olmak üzere ülke çapında 133 bini aşkın kişi katılmıştı.

Bir yıl hapis ve 45 bin euro ceza

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'in hazırladığı ve on gün önce Fransız parlamentosundan geçen yasa tasarısının 24'üncü maddesi, polis memurlarının fotoğraf ve görüntülerinin "fiziksel ve psikolojik bütünlüklerine" zarar verme niyetiyle yayımlanmasının cezaya tabi tutulmasını içeriyor, ihlal durumunda bir yıl hapis cezası ve 45 bin euroluk para cezası öngörüyordu.

Basın kuruluşları ve meslek örgütleri, tasarının, gazetecilerin mesleklerini icra etmelerini engellemek için polise yeşil ışık yakmış olacağı uyarısı yaparak, muhtemel görevi suistimal olaylarının belgelenmesinin de engellenebileceğine dikkat çekmişti.

Macron'a "fazla sağa kaydın" eleştirisi

Yasa tasarısı, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Macron'un sağ seçmenin oyunu kazanmak üzere attığı bir adım olarak değerlendiriliyor. Macron, yasa tasarısı nedeniyle kendi partisindeki sol kanattan da son aylarda "fazla sağa kaydığı" eleştirilerine hedef olmuştu.

Hükümetin bağımsız insan hakları ombudsmanı da ilgili maddenin çok muğlak olduğunu ve polis zulmünü ortaya koymak isteyen kişileri korkutabileceği yönünde görüş bildirmişti.

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