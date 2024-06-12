Macron'dan 'aşırı sağa karşı ittifak' çağrısı!

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden sonra erken genel seçim kararı alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'aşırı sağcıların AP seçim galibiyetinini göz ardı edilemeyecek siyasi bir gerçek' olarak niteleyerek bu siyasi gruba karşı ittifak çağrısı yaptı. AP seçimlerini faşist Ulusal Birlik (RN) partisinin yüzde 31,36 oranla açık ara önde bitirmesi üzerine, Ulusal Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı alan Macron, bu kararın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin hükümetine karşı verdiği gensoru önergeleri ile Ulusal Meclis'te "sürekli bir endişe ve düzensizlik" yarattığını belirten Macron, RN'nin de AP seçimlerinden galibiyetle çıkmasının ardından "bir şeylerin açıklığa kavuşturulması" için Ulusal Meclis'i feshetme kararı aldığını dile getirdi.



'MASKELER DÜŞTÜ'

Macron, erken genel seçimlerde, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) aşırı sağcılarla ittifak yapacağını duyurmasını eleştirdi. Cumhuriyetçilerin "RN ile ittifak kurarak General de Gaulle, Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy'nin mirasına sırtını döndüğünü" belirten Macron, AP seçimlerinden sonra "Maskeler düştü" değerlendirmesinde bulundu.



Macron, "Şu anki başkanlık çoğunluğu liderlerinin, bugün üyeleri olmayan güçlerle ve kişilerle diyalog kurabileceğini umuyorum" sözleriyle meclisteki kurucu çoğunluğun, bünyesine yeni siyasi isimleri dahil etmesini istedi. "Kendisini iki tarafın aşırıları ile ittifakta konumlandıramayan herkesi" aynı çatı altında toplamak isteyen Macron, sağ ve sol cepheden ılımlı siyasetçilere aşırı sağa karşı birlik olma çağrısı yaptı.



YENİ KALEDONYA'DAKİ SEÇİM DÜZENLEMESİ ASKIYA ALINDI

Macron, Fransa ana karasına 17 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Kaledonya’da bağımsızlık yanlısı yerli halkın karşı çıktığı anayasal düzenlemesini askıya aldığını duyurdu. Ada'daki bağımsızlık yanlıları ve karşıtları arasında uzlaşı için görüşmelerin sürdüğü bir dönemde Macron, "tüm gücü sahada diyalog sağlanması ve düzene dönüşe" yönlendirmek için "belirsizliğe yer bırakmama" kararı aldığını belirtti.



Fransa'da AP seçimlerinde faşist RN'nin yüzde 31,36 oy oranı ile açık farkla ilk sırayı alması üzerine Macron, Ulusal Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı almıştı. Seçimde merkez sağ partisi LR ise yüzde 7,3'lük oy oranıyla beşinci sırada kalmıştı.