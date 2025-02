Macron'dan ''Avrupa'da birlik'' vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Luis Montenegro tarafından karşılandığı Portekiz'e iki günlük devlet ziyaretine Perşembe günü başladı. Macron ve eşi Brigitte için Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jeronimos Manastırı önünde bir karşılama töreni düzenlendi. Macron törenin ardından Portekizli mevkidaşı Marcelo Rebelo de Sousa tarafından karşılandı.



Fransa Cumhurbaşkanı'nın Portekiz ziyareti, Paris ve Lizbon arasındaki ikili bağları güçlendirmeyi ve belirsizlik döneminde Avrupa birliğini derinleştirmeyi amaçlıyor. Avrupalı liderler, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesiyle Washington'un dış politikasında yaşanan dramatik değişimin ardından daha fazla birlik ve iş birliği çağrısında bulunuyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde giderek daha eleştirel bir dünya görüşü benimsemesinin ardından Avrupa ile Atlantik ötesindeki uzun süreli müttefikleri arasındaki gerilim arttı. Trump, görevdeki bir aydan biraz fazla bir süre içinde, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını arttırmaması halinde ABD'yi NATO'dan çekmekle tehdit ederek, AB'ye gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunarak ve Rusya'nın üç yıldan uzun bir süre önce geniş çaplı bir işgal başlatmasının ardından Ukrayna'yı terk eder gibi görünerek Avrupa'nın güvenliğini birçok kez sorguladı.



Trump ayrıca, Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirecek bir barış anlaşmasını güvence altına almaya çalışırken Washington ve Moskova arasındaki doğrudan görüşmeleri yeniden başlattı. ABD Başkanı'nın Brüksel'in barış müzakerelerinde yer almayacağını ifade etmesiyle durum daha da kötüleşti.



Macron birkaç gün önce Washington'da Trump'ı ziyaret ederek ABD Başkanı'nı Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeye çağırdı ve nelerin tehlikede olduğunu anlattı. Trump ayrıca cuma günü Beyaz Saray'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.



Macron, "Her şey yolunda giderse Trump'ın yarın (cuma) onu [Zelenskiy'yi] kabul edeceğini teyit ediyorum ve bunun harika olduğunu düşünüyorum. İşleri kolaylaştırmak için her zaman orada olmaya çalışacağım ama Ukrayna bizim için önemli bir mücadele," dedi. "Zelenskiy'nin Başkan Trump'a ülkesinde nelerin tehlikede olduğunu anlatabilmesi de önemli ve ben de geçtiğimiz pazartesi günü bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya ve transatlantik bağlantının önemini hatırlatmaya çalıştım."



Macron, Avrupalıların bu belirsizlik karşısında her zamankinden daha fazla birlik içinde ve güçlü olmaları gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı cuma günü Porto'yu ziyaret edecek ve burada siyasi, ekonomik ve güvenlik konularına değinen bir dizi ikili anlaşma imzalayacak. Macron ve Montenegro'nun Avrupa savunması ve güvenliğini de tartışmaları muhtemel.