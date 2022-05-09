Samanyolu Haber /Dünya / Macron'dan 'Demokratik Devletler Topluluğu' önerisi /09 Mayıs 2022 20:49

Macron'dan 'Demokratik Devletler Topluluğu' önerisi

Dönem dönem Avrupa Birliği'ne pararlel yeni oluşum önerileri sunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bu kez de 'Demokratik Devletler Topluluğu' şeklinde bir talep geldiği belirtildi.

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Avrupa Birliği ve NATO içindeki farklı çıkışlarıyla dönem dönem dikkatleri üzerine çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bu kez de  'Demokratik Devletler Topluluğu' şeklinde bir talep geldiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Ukrayna gibi bir aday ülkenin AB'ye katılmasının "on yıllar" süreceğini söyleyerek AB bloğu etrafında daha geniş bir demokratik devletler topluluğu oluşturmayı önerdi. Macron, "Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a yarın aday statüsü vermiş olsak bile hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bu ülkelerin AB'ye katılmaları birkaç yıl hatta birkaç on yıl alacak" dedi.

Macron, buna rağmen Ukrayna, Moldova ve Gürcistan gibi AB'ye katılmayı hedefleyen diğer ülkelere Avrupa'nın kalbinde bir yer vermenin aciliyetine dikkat çekerek bir "Avrupa Siyasi Topluluğu" meydana getirilmesi çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, AB'nin entegrasyonunu düzenleyen antlaşmaları güçlendirmek için değişiklik çağrısı yaptığı bir konuşmada, bloğun "bütünleşme düzeyi ve hırsı göz önüne alındığında" Avrupa'nın tek örgütleyici organı olamayacağını söyledi.
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