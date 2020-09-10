Samanyolu Haber /Dünya / Macron'dan Erdoğan Türkiyesi çıkışı /10 Eylül 2020 12:51

Macron'dan Erdoğan Türkiyesi çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Türkiye konusunda daha net ve birleşik bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Macron, gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak istediklerini, ancak Türkiye'nin bazı bölgelerdeki "niyeti" konusunda açık olması gerektiğini dile getirdi.

"ERDOĞAN TÜRKİYESİNE KARŞI GÜÇLÜ OLALIM"

Macron, "Biz Avrupalılar olarak Erdoğan'ın Türkiyesine karşı güçlü olmalıyız." diye konuştu. 

Macron, Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangınla ilgili olarak Yunanistan'a desteklerini göstermek için Almanya ile "koordineli bir hamle" üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
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