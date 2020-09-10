Macron'dan Erdoğan Türkiyesi çıkışı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Türkiye konusunda daha net ve birleşik bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.





Macron, gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak istediklerini, ancak Türkiye'nin bazı bölgelerdeki "niyeti" konusunda açık olması gerektiğini dile getirdi.





"ERDOĞAN TÜRKİYESİNE KARŞI GÜÇLÜ OLALIM"





Macron, "Biz Avrupalılar olarak Erdoğan'ın Türkiyesine karşı güçlü olmalıyız." diye konuştu.





Macron, Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangınla ilgili olarak Yunanistan'a desteklerini göstermek için Almanya ile "koordineli bir hamle" üzerinde çalıştıklarını ifade etti.