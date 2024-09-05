Macron'dan geleneklere aykırı atama: Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre Macron, geçtiğimiz haftalarda bir dizi potansiyel başbakanı değerlendirdi ancak hiçbiri istikrarlı bir hükümeti garanti edecek kadar destek toplayamadı ve Barnier hükümetinin reformları askıda kalan bir parlamento tarafından kabul ettirebileceğinin garantisi yok. Ancak en azından temmuz başında yapılan seçimlerin ardından parlamentodaki en büyük partilerden biri olan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN), bugün erken saatlerde, belirli koşulları yerine getirmesi halinde Barnier'i reddetmeyeceğinin sinyalini verdi.
SIKI BİR AVRUPA YANLISI
Barnier'in sadık bir Avrupa yanlısı olduğu biliniyor. 2021'de muhafazakar partisinin cumhurbaşkanlığı seçimleri için başarısızlıkla sonuçlanan adaylığı sırasında söylemini önemli ölçüde sertleştirdi ve göçün kontrolden çıktığını ifade etti. Bu Ulusal Birlik tarafından da sık sık dile getiriliyor. Macron'un haziran ayında parlamentoyu erken seçime götürme kumarı, merkezci koalisyonunun düzinelerce sandalye kaybetmesi ve hiçbir partinin mutlak çoğunluğu kazanamamasıyla geri tepti.