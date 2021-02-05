Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son haftalardaki açıklamalarında Avrupa ile ilişkilerde yeni sayfa açmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı'ya yönelik tavrını yumuşatmasından 'oldukça memnun' olduğunu ifade etti.



ABD'nin BM daimi Büyükelçisi Richard Mills'in birkaç gün önce Libya'daki Türk askerinin çekilmesi gerektiğini söylemesinin ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da Türkiye'nin Libya'dan çekilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha önce 'Değerli Tayyip' hitabıyla başlayan bir mektup gönderen Macron, Erdoğan'ın Batı'ya yönelik tavrını yumuşatmasından 'oldukça memnun' olduğunu ifade etti.





TÜRK ASKERİNİN LİBYA'DAN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ!

Son günlerde Ankara'dan gelen yumuşama sinyallerini memnuniyetle karşılayan Macron, Türkiye'nin son iki yılda, ABD ve AB'ye agresif bir tavır takındığını savundu. Atlantic Council'a verdiği mülakatta Macron, "Şimdi Libya'da Türk askerlerinin çekilmesiyle, Dağlık Karabağ'da, Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesiyle iyi sonuçlar alacağımızı umuyorum" diye konuştu.



