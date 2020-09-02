Macron'dan Irak çıkarması

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşen Macron, dış müdahalelerin ülkeyi zayıflatacağını değerlendirmesinde bulundu.







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Salih,, Irak’ın farklı ülkelerin çekişme alanı olmaması gerektiğini söylerken, Macron da Irak'ın önünde terör ve dış müdahaleler olmak üzere iki önemli zorluğun bulunduğunu belirtti.





Salih ve Macron, bir araya geldikten sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.





Fransa ve Irak arasındaki ortak noktaları görüştüklerini belirten Salih, şunları söyledi:





"Toplantıda, Fransa ve Irak arasındaki ikili ilişkilere vurgu yapmak için önemli bir fırsatım oldu. İki ülke tarihsel olarak uzun ve iyi ilişkilere sahipler. Gerçek ortak bir stratejinin inşa edilmesi için söz konusu ilişkilerin güçlendirilmesini temenni ediyoruz. Bu da iki ülke arasında imzalanan ve stratejik yol haritası olarak da tanımlanan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle gerçekleşecektir."





Görüşmenin bir diğer gündem maddesinin bölgedeki güvenlik gelişmeleri olduğunu ifade eden Salih, bu vesileyle Irak'a terörle mücadele konusunda sundukları destekler dolayısıyla Fransa'ya teşekkür etme imkanı bulduğunu belirtti.





Irak'ın terörle mücadelede eşsiz bir başarı elde ettiğini, bunu da Fransa'nın da dahil olduğu uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle gerçekleştirdiğini aktaran Salih, ancak terörle mücadeleye devam edilmesi gerektiğini, bunun için de güvenlik konusunda uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.





Macron ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de ele aldıklarını belirten Salih, Irak'ın ekonomisi ve ilişkilere katkı sağlayacak proje ve anlaşmalara değindiklerini söyledi.





Bölgenin çatışmalar, sorunlar ve krizlerden çok acılar çektiğinin altını çizen Salih, şunlara dikkat çekti:





"Bu bölgenin artık güvenli ve istikrarlı bir yer olması gerekiyor. Bunun için de Irak'ın güçlü ve egemen bir ülke gibi rol sahibi olması lazım. Irak'ın, komşu ülkeler ve uluslararası toplumla dengeli ilişkileri bulunmalıdır. Irak, ötekilerin çatışma sahasına dönüşmemelidir. Ötekilerin de Irak'ın güvenlik ve istikrarına saygı duymasını bekliyoruz. Aynı zamanda Irak'ın iç işlerine müdahalenin de engellenmesi gerekiyor."





Fransa halkı ve hükümetinin dostane desteklerinin Irak ve halkına belirtmek için Bağdat'a geldiğini söyleyen Macron, şöyle dedi:





"Irak, yıllardır bazı zorluklarla baş etmeye çalıştığı bir süreçten geçiyor. Irak'ın terör ve çatışmalar nedeniyle hassas ve tarihi bir süreçten geçtiğini ve bunun farkında olunduğunu çok iyi biliyorum."





Irak’ta geçiş sürecinin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Parlamento Başkanlığı’nın desteği ile başarılı bir şekilde atlatılması gerektiğini belirten Macron, “Irak bütün bileşenleri ile güçlendirilmelidir. Irak tarihsel ve stratejik bir konuma sahiptir. Brilikte sürekli çalışmak istiyoruz” dedi.





Fransa Cumhurbaşkanı, IŞİD’le mücadelede sona gelinmediğinin altını çizerek "Hilafeti, elinde tuttuğu topraklar üzerinden kaldırdıysak da halen IŞİD’liler bölgede mevcut. Irak topraklarında da mevcuttur. Uluslararası toplumun bu bakımdam Irak’a desteğini sürdürmesi gerekiyor" diye konuştu.





Irak'ın maruz kaldığı ikinci zorluğa da değinen Macron, "Ülkenin iç işlerine yönelik meydana gelen çok sayıdaki dış müdahaledir. Dış müdahaleler müdahaleler Irak'ı ve çıkarlarınızı zayıflatabilir" değerlendirmesinde bulundu.





Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat’a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.





Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Kürdistan Bölgesi Başkan yardımcıları Cafer Şeyh Mustafa ve Mustafa Seyid Kadir ile Kürdistan Bölgesi Başkanı Danışmanı Felah Mustafa da hazır bulundu.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'daki temaslarının ardından bugün geldiği Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından karşılandı.





Macron daha sonra Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile birer görüşme gerçekleştirdi.