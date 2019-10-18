Samanyolu Haber /Dünya / Macron'dan IŞİD açıklaması: Türkiye üzerinden... /18 Ekim 2019 21:55

Macron'dan IŞİD açıklaması: Türkiye üzerinden...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye’deki kamplardan kaçan IŞİD’lilerin Fransa’ya Türkiye üzerinden gelebileceklerini söyledi.

SHABER3.COM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’deki kamplardan kaçan IŞİD’lilerin Fransa’ya Türkiye üzerinden gelebileceklerini söyledi.

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Macron, Suriye’deki kamplardan kaçan IŞİD’lilerin Irak’a gitmeleri durumunda tutuklanarak yargılanmaları için Suriye’ye gönderilmeleri gerektiğini söyledi.

“Suriye’deki kamplardan Paris’in Charles de Gaulle havaalanına doğrudan uçuş yok” diyen Macron, Fransa vatandaşı IŞİD’lilerin Türkiye üzerinden ülkeye dönebileceklerini söyledi.

Macron, Türkiye ile Fransa arasındaki mevcut işbirliği anlaşmasına göre ülkeye giren IŞİD’lilerin Fransa’da tutuklanıp yargılanacağını söyledi.

ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmayı Twitter üzerinden öğrendiğini belirten Macron, "PKK ve teröristlere karşı mücadeleye saygım var. Bunu Erdoğan'a her zaman söyledim. Ama IŞİD'e karşı mücadele eden SDG'liler PKK'li değil. Dolayısıyla son günlerde yaşananlar Batı ve NATO'nun ağır hatasıdır" dedi.

Bu gelişmelerin NATO'nun işleyişinin sorgulanmasına neden olduğunu dile getiren Macron, "Türkiye'nin ne yapmaya çalıştığını anlamak lazım. İç güvenliğini sağlayarak Türkiye'yi daha makul pozisyonlara getirmeliyiz. Bunu bizim (siyasi) takvimimize saygı göstererek de yapmalıyız" diye konuştu. 

Avrupa'nın daha güçlü bir savunma stratejisine sahip olması gerektiğini belirten Macron "Orta Doğu bölgesinde kazançlı çıkan İran, Türkiye ve Rusya oldu" dedi. 
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