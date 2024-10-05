Samanyolu Haber /Dünya / Macron'dan 'İsrail'e ambargo çağrısı: Silahların sevkiyatı durdurulmalı /05 Ekim 2024 22:25

Macron'dan 'İsrail'e ambargo çağrısı: Silahların sevkiyatı durdurulmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin bu tür bir sevkiyat yapmadığını savunarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silahların sevkiyatının durdurulması çağrısında bulundu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bir yıla yakın süredir devam saldırılarını değerlendirdi. Macron, "Bence bugün öncelikli olan siyasi bir çözüme dönmek (ve) Gazze'de savaşmak için kullanılan silahların durdurulmasıdır. Fransa hiç sevk etmiyor" dedi.

Bölgede önceliğin siyasi bir çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silah sevkiyatını durdurmak olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın bu kapsamda İsrail'e silah göndermediğini, İsrail'in uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etti.

'LÜBNAN, YENİ BİR GAZZE OLAMAZ'

Macron, "Sivil halkı feda ederek terörle mücadele etmiyoruz" ifadelerini kullanarak, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Fransa'nın tutumunu dikkate almamasını eleştirdi. Emmanuel Macron, "Sesimiz duyulmuyor ve bu bir hata; bu, İsrail'in gelecekteki güvenliği için de bir hata" ifadelerini kullandı. Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değerlendirerek, "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz" diye konuştu.
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