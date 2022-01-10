Samanyolu Haber /Dünya / Macron'dan muhalifleri kızdıracak yeni adım /10 Ocak 2022 22:37

Macron'dan muhalifleri kızdıracak yeni adım

2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu sözleri muhalifleri kızdıracak türden. Son dönemde 'sarı yelekliler' başta olmak üzere birçok sokak olayının yaşandığı Fransa'da sık sık halk ile polis karşı karşıya geliyor.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nice kentine yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

Nice'in de içinde bulunduğu Alpes-Maritimes bölgesinde geçen yıl 72 uyuşturucu bölgesinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun temizlendiğini aktaran Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini söyledi.

Macron, ülkede uyuşturucu ve güvenlik sorunlarının yaşandığı mahallelerde polislerin görev yapacağını kaydetti.

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Milletvekili Stephane Claireaux'ın evinin önünde saldırıya uğramasını kınayan Macron, toplu taşıma araçlarında kadına yönelik şiddeti ve tacizi önlemek amacıyla buralardaki polis sayısının artırılacağını bildirdi.

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