Samanyolu Haber /Dünya / Macron'dan Rus gazetecilere sert tepki /10 Aralık 2019 20:31

Macron'dan Rus gazetecilere sert tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’e Donbass için akreditasyon talebinde bulunan Rus gazetecileri azarladı.

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Paris’te düzenlenen ‘Normandiya Zirvesi’ sonrasında yapılan basın toplantısında Zelenskiy, kendisine soru soran Sputnik muhabirini Donbass’ı  ziyaret etmesi için davet etti. Yapılan davetten sonra salonda bulunan diğer Rus gazeteciler de kendileri ve arkadaşları için Ukrayna’nın güney doğusunu ziyaret etme izni verilmesi talebinde bulundu.   

Macron, araya girerek “Şu ana kadar burada kuralları siz değil, ben belirliyorum. Başkanın sözünü tamamlamasına izin vermeliydiniz... Teşekkür ederim, burada kuralları siz belirlemiyorsunuz, umarım anlaşılmıştır. Dört soru sözkonusuydu, dört soru soruldu. Sabrınız ve çalışmanız için teşekkürler” diyerek toplantıyı bitirdi.
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