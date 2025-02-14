Macron'dan Suriye açıklaması

BM himayesinde çalışma grubu





Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'nin geçiş dönemi yetkililerini uluslararası koalisyonla birlikte bu mücadeleye katılmaya çağırdı.Çok sayıda Batılı ve Arap ülkeler Perşembe günü Paris'te düzenlenen uluslararası konferansta Suriye'nin yeniden inşasına yardım sözü verirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgede halen aktif olan terör örgütleriyle mücadelenin mutlak bir öncelik olduğunu vurguladı.Macron, Suriye'nin geçiş dönemi yetkililerini uluslararası koalisyonla birlikte bu mücadeleye katılmaya çağırdı.Suriye'de geçiş hükümetinin devlet başkanı olarak ilan edilen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmet Hüseyin eş-Şara, eski bir El Kaide üyesi. Şara, uluslararası topluma cihatçı geçmişiyle bağlarını kopardığı konusunda güvence vermeye çalışıyor.Fransız hükümeti tarafından düzenlenen Uluslarası Suriye Konferansı'nın amacı, uzun süredir devlet başkanlığı görevini yürüten Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'nin siyasi geçiş sürecini kolaylaştırmak.Paris Konferansı, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Ürdün ve Suudi Arabistan'da yapılan toplantıların ardından düzenlenen üçüncü konferans olma özelliğini taşıyor.Perşembe günkü konferansın ana sonuçlarından biri, "Esad sonrası geçiş sürecinin Suriye liderliğinde olması gereken bir süreç çerçevesinde başarılı olmasını" sağlamak için ulusların birlikte çalışmak istediğini belirten bir deklarasyonun imzalanması oldu.Sonuç bildirgesine Suriye, Türkiye, Lübnan, Fransa, Almanya, İtalya, Yunanistan gibi birçok Avrupa ülkesi ve G7 üyeleri Kanada ve Japonya imza attı.Konferansa bir ABD temsilcisi katılmış olsa da ABD bildiriyi imzalamadı.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da AB'nin Esad rejimine karşı uygulanan yaptırımların "hızlı bir şekilde kaldırılması" için çalıştığını doğruladı.Barrot, "Bu yaptırımlar artık Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası önünde bir engel teşkil edemez," dedi.Açıklamada ayrıca yeni Suriye hükümetine "her türlü aşırıcılık ve terörizmle mücadele ve Suriye topraklarında terör örgütlerinin yeniden canlanmasını önleme" konusunda destek sözü verildi.Barrot ayrıca uluslararası bağışçıların Suriye'ye yönelik yardım çabalarını koordine etmek üzere "BM himayesinde" bir çalışma grubu kurmaya karar verdiklerini açıkladı. Fransa 2025 yılında Suriye'ye 50 milyon euro yardım taahhüdünde bulundu.