Samanyolu Haber /Gündem / Macron'dan telefonda 'füze sistemine giriş izni' rica etmiş /25 Eylül 2020 18:59

Macron'dan telefonda 'füze sistemine giriş izni' rica etmiş

Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındığı belirtildi. Ancak bu görüşmede Tayyip Erdoğan'ın Fransa lideri Emmanuel Macron'dan Türkiye'nin Avrupa yapımı hava savunma sistemi SAMP-T'lerin üretimine dahil olmasına izin vermesini istediği iddia edildi.

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Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili bu haftanın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini söyleyerek, bu telefon görüşmesinin detaylarını Bloomberg’le paylaştı.

Bloomberg’ün haberinde “Türkiye Macron’a füze savunma sistemi satın almak için baskı yapıyor” başlığı kullanıldı.

İsmini açıklamayan Elysee Sarayı yetkilisi, “Bu hafta gerçekleşen telefon görüşmesinde Erdoğan, Eurosam’ın SAMP/T füze savunma sisteminin üretiminde Türkiye’nin olmamasını isteyen Macron’dan buna muhalefetinden vazgeçmesini istedi. Macron da buna karşılık olarak Türkiye’nin Suriye’deki amaçlarını netleştirmesini istediğini söyledi” açıklaması yaptı. Yetkili, Macron’un Avrupa yapımı savunma sisteminin temin edilmesinden önce bu konunun netleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin taleplerine rağmen ABD’nin Patriot sistemini vermemesiyle birlikte Batı’daki diğer müttefiklerine ulaştığına dikkat çeken Bloomberg’in haberinde “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması başta ABD olmak üzere NATO müttefikleriyle ilişkisini test etmişti. Ankara henüz Rus ekipmanları aktive etmedi ve Erdoğan da yaptırım tehditlerine rağmen geri adım atmamıştı” ifadesi yer aldı.

SAMP/T nedir?

Fransız MBDA ve İtalyan Thales firmalarının oluşturduğu EUROSAM konsorsiyumu tarafından üretilen SAMP/T orta irtifada, uzun menzilli hava ve kısa menzilli balistik füze sistemi.

Uçak, helikopter, İHA (insansız hava aracı), gemi ve gemisavar füzesi gibi hedefleri vurabilen SAMP/T, ilk olarak 2001 yılında üretilirken şu an İtalya ve Fransa’nın yanı sıra, İngiltere, Mısır, Cezayir, Katar, Fas, Singapur ve Suudi Arabistan’da kullanılıyor.
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