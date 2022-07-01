Samanyolu Haber /Dünya / Macron'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama /01 Temmuz 2022 00:31

Macron'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına yeşil ışık yakmasını değerlendiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'nin ittifaktaki fikir birliğine katılmasından memnun olduğunu söylediği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin ittifaktaki fikir birliğine katılmasından memnun olduğunu söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı yapan Macron, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunu kaydetti.

Macron, "Türkiye'nin nihayet İsveç ve Finlandiya'nın egemen seçimine saygı gösterilmesini sağlamak için fikir birliğine katılmasından memnunum" dedi.

Rusya'ya karşı alınan yaptırımların yanı sıra Fransa'nın Ukrayna'ya zırhlı araçlar ve 6 adet Cesar obüsü göndermesine ilişkin kararını anımsatan Macron, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olmadığına atıfta bulundu. Macron, Ukrayna'yı gerektiği zamana kadar destekleyeceklerini ifade etti.


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