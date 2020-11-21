Samanyolu Haber /Gündem / Macron'dan Türkiye ve Rusya'ya suçlama: 'Fransa karşıtlığını körüklüyorlar' /21 Kasım 2020 09:55

Macron'dan Türkiye ve Rusya'ya suçlama: 'Fransa karşıtlığını körüklüyorlar'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Rusya’nın, özellikle bazı Kuzey Afrika ülkelerinde Fransa karşıtlığını körüklediğini iddia etti.

SHABER3.COM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Rusya'nın, Afrika'nın bazı ülkelerinde Fransa karşıtlığını artırıcı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü. Afrika ülkelerinde Fransızca olarak yayımlanan haftalık gazete Jeune Afrique'e (Genç Afrika) röportaj veren Macron, resmi dili Fransızca olan bazı Afrika ülkelerinde artan Fransa karşıtlığının nedenine dair bir soruya verdiği yanıtta, "Bazı Afrikalı liderler tarafından ama en çok da Türkiye ve Rusya gibi dış güçlerce, postkolonyal (sömürge sonrası) önyargıların körüklendiği bir strateji ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Bu konuda saf olmaya gerek olmadığını dile getiren Macron,  Fransa karşıtlığını dile getirenlerle  ilgili olarak, "Fransızca medyada böyle sözler sarfeden, videolar hazırlayanların çoğu Türkiye ve Rusya tarafından yoldan çıkarılmış kişiler" söyleminde bulundu.

Eşit haklar vurgusu
Söz konusu röportajda, bazı Afrika ülkelerinde artan Fransa karşıtlığının kökeninin daha eskilere dayandığını da vurgulayan Macron, ülkesi Fransa ile Afrika devletleri arasında ilişkilerin on yıllarca, şirketler arası ya da liderler arası kurumsal bir boyutta olduğunu ancak bunun eşit haklara sahip gerçek bir ortaklığa dönüştürülmesi gerektiğini ve kendi amacının da bunu tesis etmek olduğunu ifade etti.

"Ben Fransa ile Afrika arasında bir aşk hikayesi olması gerektiğini düşünüyorum" diyen Cumhurbaşkanı, istense de istenmese de Fransa'nın, Afrika'nın bir bölümünü içinde barındırdığını dile getirdi. Afrika devletleri ile Fransa ilişkileri hakkında, "kaderlerimiz birbiri ile iç içe geçmiş durumda" diyen Macron, tarihi gerçeklerin yadsınamayacağını belirtirken, diğer yandan "Ancak geçmişimizin esiri de olamayız. Bu korkunç olur" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Macron'dan Türkiye ve Rusya'ya suçlama: 'Fransa karşıtlığını... Sonraki Haber >>

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:59:42