Samanyolu Haber /Gündem / Macron'dan Türkiye'nin Libya politikasıyla ilgili yeni açıklama /22 Haziran 2020 23:03

Macron'dan Türkiye'nin Libya politikasıyla ilgili yeni açıklama

Türkiye'nin Libya'da meşru hükümetin yanında yer alıp destek vermesi ve ülkede devam eden çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'nin tehlikeli bir oyun oynadığını ifade ettiği bildirildi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını söyledi.

Macron, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, görüşüme göre, Türkiye'nin halihazırda Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını ve Berlin konferansında üzerine aldığı taahhütleri ihlal ettiğini çok net bir şekilde bildirme imkanına sahip oldum" dedi.

Macron, ''Türk-Fransız deniz kuvvetleri arasında gerçekleşen hadise, NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtı'' açıklamasını yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, geçen hafta Türkiye Deniz Kuvvetleri'nin NATO görevindeki bir Fransa savaş gemisini "taciz ettiğini" iddia etmişti. Türkiye iddiaları reddederken, NATO olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti

Macron, geçen kasım ayında NATO'nun "beyin ölümünün" gerçekleştiğini öne sürmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı, bu savını Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü harekâtlar nedeniyle ortaya atmıştı.

NATO liderlerinden Macron'a tepki gelmiş, Rusya ise "NATO'nun mevcut durumunun doğru tanımlaması" şeklinde görüş bildirmişti.
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