Macron'dan koronavirüs açıklaması: Savaştayız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusa sesleniş konuşmasında "Koronavirüse karşı savaştayız" ifadelerini kullandı.
Ulusa seslenen Macron, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla salı gününden itibaren 15 günlük "evde kalma" politikası uygulanacağını ve Fransız vatandaşlarının Fransa dışına çıkışına izin verilmeyeceğini duyurdu. Bu kapsamda alınan önlemlerin yarın öğleden sonra uygulanmaya başlanacağını belirten Macron, yeni kurallara uymayanların yaptırımlarla karşılaşacağını söyledi.
22 Mart'ta düzenlenmesi planlanan belediye seçimlerinin ikinci turunun askıya alındığını bildiren Macron, Avrupa Birliği ve Schengen sınırlarının salı gününden itibaren kapatılacağını duyurdu.