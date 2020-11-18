Samanyolu Haber /Dünya / Macron'dan yeni Türkiye'ye yaptırım hamlesi /18 Kasım 2020 20:10

Macron'dan yeni Türkiye'ye yaptırım hamlesi

Türkiye ile, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz konularında ihtilaf yaşayan Fransa, Türkiye'ye yönelik Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının devreye sokulması için bir kez daha harekete geçti.

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Fransa, 11 Aralık'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek AB liderler zirvesinde, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımların hayata geçirilmesi için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Fransa, ekonomik yaptırımları masaya getirmeye hazırlanırken, 27 üye ülke arasında yaptırım konusunda çekimser tutum içinde olanlar nedeniyle, yaptırım girişiminin sembolik kalacağı yorumları da yapılıyor.

Bir süre önce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransız lider Emmanuel Macron için, "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" ifadelerini kullanmış, ardından da Fransız mallarının boykotu için çağrıda bulunmuştu.

Fransa ise boykot çağrısına karşılık benzer bir adım atmasa da, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian, Türkiye'ye yönelik Birlik tarafından alınacak bir yaptırım kararına işaret etmişti.

Le Drian, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye ve Fransa'ya yönelik nefret ve şiddet söylemini terketmezse, Aralık ayında toplanacak liderler yaptırım kararı alacak. İşlerin bu noktaya gelmemesi için önlem alacak taraf Türkiye'dir" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'nın AB'den Sorumlu Bakanı Clement Beaune ise, Türkiye'ye yönelik bir dizi eleştiride bulunmuş ve, "Yıllarca, 10-15 yıl boyunca, Türkiye'nin Hristiyan Demokratlar gibi sempatik bir modernleşme ve demokrasi fikrine sahip bir ülke olduğuna inandık. Ama bu doğru değil. Türkiye'de yaşanan, kültürel, jeopolitik, her alanda, saldırgan bir İslamcılıktır" yorumunu yapmıştı.

"Türk Cumhurbaşkanı'na bireysel yaptırım da gündemde"

Clement Beaune, aynı programda Aralık zirvesinde ele alınacak yaptırımlar konusunda, "Türk Cumhurbaşkanına karşı bireysel yaptırımlar veya sektöre göre ekonomik yaptırımlar araştırılıyor. Henüz bir karar vermek için çok erken, ancak masada birkaç seçenek var. Tüm ortaklarımızın üzerinde anlaştığı bir yaptırım olmalı" dedi.
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