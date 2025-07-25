Macron'un Filistin'i tanıma kararı ABD ve İsrail'i endişelendirdi

Fransa, BM Zirvesinde Filistin’i Tanıyacak



Macron, Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Fransa'nın Filistin devletini resmen tanıyacağını duyurdu. Açıklamasında barışın ancak Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Macron, bu adımı Fransa’nın "Ortadoğu’da adil ve kalıcı barış" için gösterdiği çabanın bir parçası olarak değerlendirdi.



Filistin’den Destek: “Tarihi ve ahlaki bir karar”



Filistinli yetkililer ve halk, kararı sevinçle karşıladı. Mahmud Abbas’ın olası haleflerinden Hüseyin el Şeyh, Macron’un kararını “uluslararası hukuka bağlılık ve bağımsız Filistin’e destek” olarak yorumladı. Batı Şeria’daki Filistinliler, bu adımın diğer ülkelere de örnek olmasını umduklarını dile getirdi.



Hamas: “Adalet adına doğru bir adım”



Gazze’de savaşın tarafı olan Hamas da Macron’un açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Açıklamada, Fransa’nın kararı “ezilen Filistin halkı adına adalet sağlamak için doğru yönde atılmış bir adım” olarak tanımlandı. Hamas, diğer ülkeleri de Fransa’nın izinden gitmeye çağırdı.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Paris’in kararını "terörü ödüllendirmek" olarak nitelendirerek, “Filistinliler İsrail’in yanında değil, yerine bir devlet istiyor” dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise kurulacak bir Filistin devletinin aslında bir "Hamas devleti" olacağını savundu.



ABD: “Macron’un kararı barışı baltalıyor”



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Macron’un planına sert tepki gösterdi. X (eski Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, bu kararın “yalnızca Hamas'ın propagandasına hizmet ettiğini ve barışı baltaladığını” belirtti.



BM’de İki Devletli Çözüm Zirvesi Planlanıyor



Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında Eylül ayında BM çatısı altında yapılacak zirveyle İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme ivme kazandırılması hedefleniyor. Daha önce Haziran ayında yapılması planlanan zirve, İsrail-İran savaşı nedeniyle ertelenmişti.



Filistin’i Tanıyan Ülke Sayısı 142’ye Ulaştı



Fransa’nın kararıyla birlikte Filistin’i tanıyan ya da tanıyacağını açıklayan ülke sayısı 142’ye yükseldi. Türkiye, İspanya, Norveç, İrlanda ve Suudi Arabistan bu ülkeler arasında yer alıyor. Buna karşın İsrail ve ABD iki devletli çözüme karşı çıkmayı sürdürüyor.



Uluslararası Destek: “Barış için tek çözüm”



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Netanyahu’nun yıkmak istediği Filistin devletinin birlikte korunması gerektiğini belirtti. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, Macron’un adımını “barış için tek kalıcı temel” olarak tanımlarken, Suudi Arabistan da diğer ülkelere aynı yolu izleme çağrısı yaptı.