Macron'un Koltuğu tehlikede: Azli için dilekçe verildi /07 Eylül 2025 10:24

Macron'un Koltuğu tehlikede: Azli için dilekçe verildi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron için memnuniyetsizlik artarken, parlamentoya azil dilekçesi verildi.

Fransa’da muhalefet partilerinden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevden azledilmesi için parlamentoya teklif sundu.

Partinin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevden alınmasına yönelik teklifi Parlamento'ya sunduklarını duyurdu.

Geçen yıl düzenlenen genel seçimlerin sonuçlarını dikkate almayı reddettiği gerekçesiyle Macron'un görevden alınması için daha önce de önerge sunduklarını hatırlatan Melenchon, Macron'a karşı yeni bir önerge daha sunduklarını, "Gitmesi gerekiyor. Azil önergesini sunduk." ifadesiyle açıkladı.

Jean-Luc Melenchon, 8 Eylül'de yapılacak güven oylamasında Başbakan François Bayrou hükümetinin düşeceğini belirterek, "Bu halkın zaferi olacak." yorumunu yaptı.

GÜVEN OYUNDA HÜKÜMETİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Son haftalarda sosyal medya kullanıcılarının ve muhalif siyasilerin 2026 bütçe planına karşı seslerini yükseltmesi ve hükümete karşı harekete geçme çağrısı yapması, Başbakan Bayrou'nun da bütçe çıkmazı nedeniyle düşürülen selefi Michel Barnier ile aynı kaderi paylaşabileceğinin sinyali oldu.

Bayrou da bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurdu.

Mecliste 8 Eylül'de yapılacak güven oylamasında muhalefet kanadı hükümeti düşürmekten yana pozisyon alacağını duyurdu.
