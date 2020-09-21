Samanyolu Haber /Dünya / Macron'un partisinde ayrılık şoku /21 Eylül 2020 21:20

Macron'un partisinde ayrılık şoku

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin (LREM) önemli isimleri arasında yer alan Pierre Person partisinden ayrıldığını duyurdu.

SHABER3.COM

AA Person Le Monde'e verdiği röportajda, partisi ve yöneticilerinin 2017’deki cumhurbaşkanı seçimi mantığında takılı kaldığını vurguladı. "LREM, artık yeni yeni fikirler üretmiyor" diyen Person, partiye yeni bir soluk getirme amacıyla genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğini bırakma kararı aldığını belirtti.

Person, partinin diğer yönetim kurulu üyelerine de istifa çağrısında bulunarak, bunun yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için iyi bir elektroşok niteliğinde olacağını kaydetti.

LREM bünyesinde parlamentodaki görevini sürdüreceğini ve yeniden aktivist olmayı seçtiğini aktaran Person, 8 Nisan 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Macron'u destekleyeceğini ifade etti.Diğer yandan Fransa medyasında, Person'un parti içinde taban oluşturarak genel başkanlık koltuğuna aday olmak için çalışacağı değerlendirmeleri yapılıyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Macron'un partisinde ayrılık şoku Sonraki Haber >>

O baba gözaltında!

O baba gözaltında!

Yarışı kaybetti, gönülleri kazandı

Yarışı kaybetti, gönülleri kazandı

Seninle fotoğraf çektirirsem...

Seninle fotoğraf çektirirsem...

'O Matmazel var ya!'

'O Matmazel var ya!'

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:31:11