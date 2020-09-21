Macron'un partisinde ayrılık şoku

AA Person Le Monde'e verdiği röportajda, partisi ve yöneticilerinin 2017’deki cumhurbaşkanı seçimi mantığında takılı kaldığını vurguladı. "LREM, artık yeni yeni fikirler üretmiyor" diyen Person, partiye yeni bir soluk getirme amacıyla genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğini bırakma kararı aldığını belirtti.





Person, partinin diğer yönetim kurulu üyelerine de istifa çağrısında bulunarak, bunun yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için iyi bir elektroşok niteliğinde olacağını kaydetti.







LREM bünyesinde parlamentodaki görevini sürdüreceğini ve yeniden aktivist olmayı seçtiğini aktaran Person, 8 Nisan 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Macron'u destekleyeceğini ifade etti.Diğer yandan Fransa medyasında, Person'un parti içinde taban oluşturarak genel başkanlık koltuğuna aday olmak için çalışacağı değerlendirmeleri yapılıyor.