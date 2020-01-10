Samanyolu Haber /Dünya / Madame Tussauds Müzesi'nden kraliyet ailesi için düzenleme... /10 Ocak 2020 23:13

Madame Tussauds Müzesi'nden kraliyet ailesi için düzenleme...

Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceklerini açıklamalarının ardından Madame Tussauds Müzesi'nden de dikkat çeken bir adım geldi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Müzesi, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekileceklerini açıklayan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın balmumu heykellerini kaldırdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Madame Tussaud Genel Müdürü Steve Davies, ziyaretçiler arasında büyük ilgi gören balmumu heykelleri sergilemeye devam edeceklerini söyledi.

Müzenin Kraliyet Ailesi bölümündeki Prens Harry ve Meghan Markle'ın balmumu heykellerinin ise bu sabah kaldırıldığı görüldü.

Balmumu heykellerin müzenin hangi bölümünde sergileneceği açıklanmadı.

New York'taki müze de heykelleri başka bir bölümde sergileyecek

Steve Davies, bu değişikliğin Prens Harry ve Meghan Markle'ın Çarşamba günü aldıkları karara uygun olarak yapıldığını söyledi.

Meghan Markle'ın balmumu heykeli geçen yıl açılmıştı.

Bu arada New York'taki Madame Tussauds Müzesi de çiftin balmumu heykellerinin başka bir yere kaldırılacağını duyurdu.
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