Samanyolu Haber /Gündem / Madencilere 6 yıl sonra tazminat ödemesi /18 Şubat 2020 20:17

Madencilere 6 yıl sonra tazminat ödemesi

Manisa'nın Soma ilçesindeki facianın ardından Soma Kömürleri AŞ tarafından işten çıkarılan ve tazminat alacakları bulunan bin 617 maden işçisine ödeme yapılmaya başlandı. İşçiler haklarının ödenmesi amacıyla Soma’dan Ankara’ya yürümüştü.

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Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Manisa’nın Soma ilçesindeki maden faciasının ardından işten çıkarılan işçilerin tazminat ödemesinin Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından yapıldığını açıkladı.

Sendikanın Soma 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, TKİ Ege Linyit İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü’nde hesap döküm bordrolarını imzalayan işçilerin banka hesabına ödemelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

İhbar ve kıdem tazminatlarının 29 Şubat’a kadar ödeneceği kaydedilen açıklamada, “Evraklarını ELİ’ye teslim eden arkadaşların tazminatları bugün itibarıyla hesaplarına aktarılıyor. Daha sonra dilekçe, evrak veren arkadaşlarımızın da hesaplamaları ve ödemeleri yapılacak. Bu süreçte destek veren bakanlığa, TKİ’ye, siyasi parti temsilcilerine, sendika yönetimine teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Soma Kömürleri AŞ tarafından maden faciasının ardından işten çıkarılan ve tazminat alacakları bulunan bin 617 maden işçisine ödeme yapılacağı bildirildi.
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