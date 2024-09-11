Samanyolu Haber /Gündem / Madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, ödül gibi yeni göreviyle gündemde /11 Eylül 2024 15:41

Madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, ödül gibi yeni göreviyle gündemde

Madenci yakınlarını tekmelediği görüntülerle gündeme gelen Yusuf Yerkel'in, Frankfurt Ticaret Ataşeliği görevinden istifa ettiği ve Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) koordinatör olarak işe başladığı öğrenildi.

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301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'da madenci ailesini tekmeleyerek gündeme gelen Yusuf Yerkel'in görevi belli oldu.

Odatv'de yer alan habere göre, 2022'de Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak atanan Yusuf Yerkel, görevinden istifa ederek Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) koordinatör olarak işe başladığı öğrenildi. 1 Eylül'de TFF'deki mesaisine başlayan Yusuf Yerkel'in federasyonda çalıştığı sır gibi saklandığı ve dolgun bir maaş aldığı iddia edildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Külliye ile arasını iyi tutmak için bu hamleyi yaptığı düşünülürken Yusuf Yerkel'in Külliye'den izin almadan bu göreve başladığı belirtiliyor.

YUSUF YERKEL KİMDİR?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde müşavirliğini yapan Yusuf Yerkel, Soma'daki maden faciasında madenci yakınını tekmelemesi ve sonrasında dizini incittiği için yedi gün iş göremez raporu almasıyla Türkiye gündemine oturmuştu.

DÖRT YIL SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Olaydan dört yıl sonra, "Bu hatalardan kendime düşen payı aldığımı ifade etmek isterim. Böyle bir olayda yer almamdan dolayı tekrar derin üzüntülerimi ifade ediyor, kamuoyundan özür diliyorum" sözleriyle kamuoyundan özür dileyen Yusuf Yerkel, son olarak Ocak 2022’de Frankfurt Başkonsolosluğuna Ticaret Ataşesi olarak atanmıştı.
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