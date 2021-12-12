Madene karşı direnen köylülere silahlı saldırı

Evrensel'de yer alan ve Özer Akdemir imzası taşıyan habere göre aylardır evine 60 metre uzaklıkta işletilen madene karşı mücadele eden Çine Topçam köylüsü Ali ve Cennet Coşkun'un üzerine akşam saat 20.00 sularında ateş açıldı. Olay yerinden kaçmaya çalışırken Cennet Coşkun yol üzerinde baygınlık geçirdi. aylardır evine 60 metre uzaklıkta işletilen madene karşı mücadele eden Çine Topçam köylüsü Ali ve Cennet Coşkun'un üzerine akşam saat 20.00 sularında ateş açıldı. Olay yerinden kaçmaya çalışırken Cennet Coşkun yol üzerinde baygınlık geçirdi.





ALİ COŞKUN: HEDEF GÖZETEREK ATEŞ ETTİLER





Çine Yaşam Platformu Sözcüsü Ahmet Uslu Coşkun Ailesi'ne ateş edenlerin farlarını söndürdükleri araçlarıyla konvoy halinde Çine'ye doğru gittiklerini, köylülerin uzaktan konvoyu takip ettiğini söyledi. Coşkun Ailesi'nin madenc şirket tarafından uzun zamandır tehdit edildiğini aktaran Uslu "İkinci bir Büyüknohutçu katliamı da burada yaşanabilirdi. Avukatımız hemen jandarmayı aradı. Saldırganların derhal yakalanmasını ve Topçam köylülerinin can güvenliklerinin sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.Akşam saatlerinde madende hafriyat çalışması olduğunu, çalışma yapanları "Bizim tarafa hafriyat dökmeyin" diye uyaran Ali Coşkun şunları söyledi: "Bir anda başımın üzerinden kurşunların geçtiğini duydum. En az üç el ateş ettiklerini duydum. Biraz çukurda olduğum için isabet etmedi. Hedef göstererek ateş ettiler. Biz evden tarafa değil başka yöne doğru eğilerek kaçtık. Kaçarken hava karanlıktı cep telefonunun ışığını bile açmadık korkudan. Eve gitsek bizi bulurlar diye korktuk. Yolda eşim Cennet fenalaştı, bayıldı. Zaten panik atak hastası. Bize ateş edenler madenin taşeronu olan şirketin elemanlarıydı. Daha sonra jandarma geldi ‘Madenciler de sizi suçluyorlar, sizin ateş etmediğiniz ne malum’ diye bizi suçlamaya kalktılar. Avukatımız ‘Siz buraya delil toplamaya mı mağdurları suçlamaya mı geldiniz’ diye sorarak müdahale etti.”