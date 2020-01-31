Madımak katliamının müebbet alan 86 yaşındaki hükümlüsü Erdoğan tarafından affedildi

Tayyip Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezasının kaldırılmasına karar verdi.







Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2000 yılında Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından "Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak" suçundan hakkında idam cezası verilen; idam cezasının kaldırılmasının ardından cezası müebbet ağır hapse çevrilen Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun raporu sebebiyle kaldırıldı.





Sivas’taki Madımak Oteli’nin 1993 yılında yakılması ve aralarında yazar ve sanatçıların bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası yargılanan Ahmet Turan Kılıç önce idam cezası almış, idamın kaldırılmasının ardından da cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmişti.