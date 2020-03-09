Madonna koronavirüs nedeniyle Paris konserini iptal etti

Ünlü şarkıcı Madonna, Fransa'da yayılmaya devam eden yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Paris'te yapacağı gösterilerini iptal etti.
Reuters'ın haberine göre; Madonna, Koronavirüs salgını üzerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle salı ve çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'teki gösterileri iptal ettiğini açıkladı.
Fransa pazar günü, Koronavirüs vakalarının ve virüs kaynaklı ölümlerin artması üzerine binden fazla insanın bir araya toplanmasını yasaklamıştı.